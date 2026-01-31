PULSE – The Best of Pink Floyd

Tribute Show.

Nach dem Split von Deutschlands Pink Floyd Tribute Nr. 1 Echoes lassen nun die ehemaligen Mitglieder Oliver Hartmann, Martin Hofmann, Markus Nanz und weitere ex-Musiker unter dem Namen PULSE das Erbe des Originals als neu formiertes Tribute weiterleben.

Pink Floyd ist ein Phänomen der Rockgeschichte – wer sie einmal live erleben durfte, bleibt wahrscheinlich Zeit seines Lebens von diesen Klangwelten und der einzigartigen Erfahrung erfüllt. Die Band um David Gilmour, Roger Waters, Rick Wright und Nick Mason hat mit ihren Alben wie „Dark side of the moon“, „Wish you were here“ und auch „The Wall“ absolute Meilensteine geschaffen, die aus der jüngeren Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken sind. Dieses Erbe weiterzutragen ist der Auftrag, dem sich die deutsche Band PULSE verschrieben hat. Die Akteure der neu gegründeten Formation sind dabei bestens mit dem Material und vielen tausend Konzertbesuchern in halb Europa vertraut.