PULSE SPECIAL w/Schlepp Geist // 23 UHR // Melodic-Techno, House, Techno

Manche Abende entstehen aus einem besonderen Anlass. Diese Ausgabe von PULSE steht im Zeichen der neuen EP „JAZZ“ von Chamelio3000, die auf dem Leipziger Label TURA erscheint. Die Veröffentlichung wird gemeinsam mit den Köpfen des Labels gefeiert, die dafür nach Stuttgart kommen und das Climax für eine Nacht zum Treffpunkt zwischen der Leipziger und der Stuttgarter Clubszene machen.Mit Schlepp Geist steht einer der prägenden Künstler des TURA-Umfelds live auf der Bühne. Seine ausschließlich aus eigenen Produktionen bestehenden Live-Sets entwickeln sich aus improvisierten Momenten und verbinden melodische Tiefe mit einer direkten Clubsprache. Begleitet wird er von Lars-Christian Müller, der als DJ, Produzent und Mitgestalter der Leipziger Clublandschaft seit vielen Jahren zwischen Distillery, TURA und eigenen Projekten aktiv ist. Gemeinsam bringen sie den Klang ihres Labels erstmals in dieser Konstellation ins Climax.

Line-up:

Schlepp Geist (live)

Lars-Christian Müller

Chamelio3000

Als Gastgeber eröffnet Chamelio3000 den Abend und feiert gemeinsam mit den Gästen die Veröffentlichung seiner neuen EP. Statt einer klassischen Release-Party entsteht ein musikalischer Austausch zwischen zwei Städten, zwei Szenen und Menschen, die elektronische Clubmusik als gemeinschaftlichen Prozess verstehen. House und Techno bilden dabei den Rahmen für eine Nacht, in der Labelkultur, Live-Performance und Clubkontext zusammenkommen.