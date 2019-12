„Pulverfass Naher Osten“

Vortrag von Dr. Ali Fathollah-Nejad

mit anschließender Diskussion

Der Vortrag behandelt die Auswirkungen und Gefahren der Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA sowohl für den Iran selbst als auch im geopolitischen Kontext.

Ist ein Krieg wahrscheinlicher geworden? Diskutiert wird insbesondere auch die Rolle der europäischen Mächte. Sind Deutschland, Frankreich und Großbritannien überhaupt willens und in der Lage, Instex zu einem wirkungsvollen Mechanismus zur „Rettung“ des Abkommens zu entwickeln? Wie ist die Reaktion des Iran auf das zögerliche Verhalten der drei Länder zu beurteilen? Und was ist von den Vorwürfen der Trump-Regierung zu halten, der Iran habe gegen den „Geist“ des Abkommens verstoßen und unterstütze den „Terrorismus“? Weiter wird auf die Rolle des Iran im Jemen-Krieg eingegangen sowie auf die des Haupt-Aggressors Saudi-Arabien und seiner Bündnispartner (einschließlich der USA). Und last but not least: Will der Iran wirklich Israel „vernichten“?

Dr. Ali Fathollah-Nejad ist ein deutsch-iranischer Politologe. Er ist seit Juni 2015 Associate Fellow im Programm Naher Osten und Nordafrika der DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik). Dort ist er zuständig für Irans Außenpolitik; innenpolitische, geopolitische und geoökonomische Folgen der Sanktionspolitik; Staat-Gesellschafts-Verhältnis. Zudem ist er Visiting Fellow am Brookings Doha Center in Katar, Associate des Iran-Projekts am Belfer Center der Harvard Kennedy School und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centre of International Cooperation and Development Research der Université libre de Bruxelles.