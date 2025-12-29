Pumuckl zieht das große Los

Herlikofen, Gemeindehalle, Vereinsraum Burgholzstraße 25, 73527 Schwäbisch Gmünd

Pumuckl überredet den Meister Eder, bei einem Preisausschreiben mitzumachen, und tatsächlich gewinnt Eder die Schiffsreise. Dabei handelt es sich jedoch um eine Falle: 

Der große blaue Klabauter und seine kleinen

Klabautergehilfen wollen Pumuckl zurück ins Meer holen. An Deck des Urlaubsdampfers freundet sich Pumuckl mit einem der kleinen Klabauter an. Aber auf See will er nur bleiben, wenn Meister Eder mitkommt.

Figurentheater und Schauspiel nach einem Theaterstück von Ellis Kaut (Verlag Ahn & Simrock). Spiel: Franka und Andreas Kilger

Info

Kinder & Familie, Theater & Bühne
