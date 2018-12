Passend zum 30 jährigen Bandjubiläum von CLUSTER BOMB UNIT zeigen wir den 2007 erschienenen Dokumentarfilm “Punk im Dschungel” (90 Min., Produzent: Christian Drewing/Eikon Südwest GmbH, ZDF/Kleines Fernsehspiel, Buch und Regie: Andreas Geiger) – ein fantastisches Zeitdokument einer Konzertreise der Stuttgarter Raw Punk-Band in Indonesien – und gleichzeitig ein spannender Einblick in die Lebenswelt und Punk-Szene vor Ort. Nach dem Film Publikumsgespräch mit Regisseur Andreas Geiger und Mitgliedern der Band Cluster Bomb Unit.

Inhalt des Films:

Wenn die Musiker das Punkkonzert unterbrechen, weil der Imam zum Abendgebet ruft und tausende von Konzertbesuchern das ganz normal finden, dann befinden wir uns in der wahren Hochburg des Punks, in Indonesien. Inmitten politischer Wirren, religiöser Grabenkämpfe und ökologischer Katastrophen sucht sich dort die schwäbische Punkband „Cluster Bomb Unit“ ihren Weg auf ihrer Tour durch ganz Südostasien. Das Leben von Julia Finkbeiner, Oliver Barth, Werner Nötzel und Moritz Finkbeiner ändert sich normalerweise nur einmal im Jahr für vier Wochen, wenn die Band auf Tour geht. Spielt „Cluster Bomb Unit“ (CBU) in Deutschland gerade mal vor hundert Leuten, so werden sie auf ihrer Tournee durch Südostasien von tausenden Fans fast auf der Bühne überrannt. Die Mitglieder von CBU bekommen auf ihrer Tour Einblick in ein Land und in eine Kultur, die uns einen ganz anderen Punk vorlebt. In Indonesien gilt nicht „No Future“ sondern „DIY or die!“ – „Mach was oder stirb!“ Man kann es auch anders sagen: „Punk lebt!“. Der Filmemacher Andreas Geiger hat die Band auf ihrer Reise durch Indonesien begleitet und seine hautnahen Eindrücke und Begegnungen filmisch eingesammelt. Seine Reise führte ihn nach Jakarta, Yogjakarta, Balikpapan, Samarinda, Malang und Bali. Der 90-minütige Kino-Dokumentarfilm „Punk im Dschungel” bringt in humoriger und liebevoller Manier einen Kosmos näher, der zwar auch von der Musik lebt, aber noch viel mehr von den sehr persönlichen Einblicken in das Leben der Protagonisten.