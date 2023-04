Lineup:

The Snacks:

We are the Snacks from Cheeseburg! And we serve Punkfood!

Die Herbärds:

Oldschool Punkband aus Stuttgart since 1982!

Rampage Kids:

Mix aus Punk und Hardcore, Poesie und Wut.

Datum: 06.05.2023

Doors: 19:30

Beginn: 20:00

Eintritt: 7€

Das Konzert wird gegen 00:00 enden, damit man noch gut Züge in Richtung Tübingen/Herrenberg und Nürtingen/Stuttgart erreichen kann.

Wir freuen uns!

Come to the Zelle because she knows how the Hase läuft!