Punkrockshow

Im Oktober finden bei uns gleich zwei Punk-Konzerte statt!

Am 08.10. kommen bei uns 3 Bands zu Besuch!

Einlass: 20 Uhr

Beginn: 20:30 Uhr, damit alle anreisenden aus Richtung Tübingen/Herrenberg und Stuttgart ihre Züge erwischen können

Sick of Society:

Seit 1991 sind Sick of Society am Start um mit ihrer Musik Missstände zu adressieren und auf deren Zerstörung zu hoffen. Denn obwohl alles besungen und niedergebrüllt zu sein scheint, hat sich diese Welt mitnichten verbessert. Soziale Ungleichheit, unzählige Kriege + 85 Millionen Flüchtende weltweit zeugen von dieser grauenvollen Maschinerie, die unsere Gesellschaft ausmacht und in der sich Sick of Society die Aufgabe gesetzt haben, schmerzhafte und effektive Punk-Tracks in euer Leben zu setzen.