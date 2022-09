Neugierig ist er, ängstlich und keck - wie ein Kind: der kleine, leuchtende Punkt.

Und eines Morgens bricht er auf: Was gibt es zu entdecken? Das Licht selbst ist der Ausgangspunkt dieser Geschichte: "Punkt, Punkt, Komma, Strich" erzählt die abenteuerliche Reise eines leuchtenden Punkts. Er kann nicht sprechen, aber Geräusche machen, deren emotionale Betonung deutlich hörbar wird. In vergnüglichen Episoden erfährt und erlebt er so die Vielfalt der Farben und Formen. Das Stück bettet sich ein in die Entwicklungsphase der Kinder im 3. und 4. Lebensjahr, in der die geometrischen Grundformen zeichnerisch imitiert und entwickelt werden. Es ist eine Geschichte voller Licht, voller Freude und kleinen Abenteuern. Ein spannendes und außergewöhnliches Theatererlebnis, das auch Dreijährige mit einbezieht.