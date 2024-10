Puppen- und Marionettentheater "Geschichten aus dem Koffer - 2. Teil"

Marionettenspiel für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren im Theater unterm Regenbogen in Waiblingen

Geschichten aus dem Koffer – 2. Teil

Was Max Mäxchen in Amerika erlebt

Mit einem Stück für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren wartet Veit Utz Bross im Gewölbekeller seines Theaters unterm Regenbogen am Waiblinger Marktplatz auf: Geschichten aus dem Koffer – 2. Teil – Was Max Mäxchen in Amerika erlebt.

Ja, Max Mäxchen, ein kleiner Drache, fliegt mit einem gezauberten Segelboot nach Amerika. Natürlich ist das spannend! Wie er ankommt, keinen Pass hat und wie er trotzdem weiterkommt. Er trifft einen Stuttgarter Polizisten, einen Schneider und fragt eine Großmutter, ob sie ihm Brezeln backen kann, die schickt ihn aber zu Burger King. Max Mäxchen kommt in die Steppe, gelangt an eine Farm und kommt zu einem Tipi, wo er einen mit Federn findet, der herumtanzt. Er trifft das kleine süße Krokodil Emil vom Nil, das gerade Urlaub aus dem Theater unterm Regenbogen macht, und außerdem den König von Amerika. Er bittet ihn um eine Prinzessin, bekommt eine Filmdiva zur Frau und fliegt glücklich wieder nach Hause, nach Waiblingen ins Theater unterm Regenbogen. Alles sehr spannend und in schönen Bildern mit vielen verschiedenen Puppen dargeboten.

Geschichten aus dem Koffer – 2. Teil – Was Max Mäxchen in Amerika erlebt (Figuren, Spiel und Geschichte: Veit Utz Bross) ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren geeignet und wird um 16:00 Uhr im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen