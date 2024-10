Puppen- und Marionettentheater "Geschichten aus dem Koffer - 3. Teil"

Neues Marionettenspiel für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren im Theater unterm Regenbogen in Waiblingen

Geschichten aus dem Koffer – 3. Teil

Besuch bei Max Mäxchen

Puppenspieler Veit Utz Bross präsentiert im Gewölbekeller seines Theaters unterm Regenbogen am Waiblinger Marktplatz sein neuestes Stück: Geschichten aus dem Koffer – 3. Teil – Max Mäxchen bekommt Besuch.

Schon in den beiden ersten Teilen der Geschichten aus dem Koffer hat Max Mäxchen, ein kleiner Drache, sehr viel erlebt. Dabei musste er sogar vor der finsteren Tante Cassandra fliehen und flog mit einem gezauberten Segelboot, das durch die Luft fliegen konnte, nach Amerika. Nach vielen Abenteuern ist er nun wieder zurück in seiner wunderschönen Landschaft, sehr müde und will eigentlich nur schlafen. Doch immer, wenn er schlafen will:

Max Mäxchen bekommt Besuch. Zuerst taucht sein Vetter Oskar Oskarson aus Norwegen auf und will sich das Segelboot leihen, um damit nach Las Vegas zu fliegen. Kaum wieder hingelegt, kommt der Clown Ede daher, der aus dem Zirkus getürmt ist, weil er nicht immer den Doofen spielen will. Auch das winzig kleine Krokodil Emil schaut vorbei und dann kommt der Grumm aus der Rems und will sich eine Höhle in der wunderschönen Landschaft bauen. Danach Ritter Wolfram, er bringt die Prinzessin und ihre Kinder mit, kleine Bären und ein Zwergele. Max Mäxchen freut sich natürlich, aber Ruhe bekommt er nicht! Hehaka Sapa, sein indianischer Freund und noch manche andere erscheinen und schließlich schläft Max Mäxchen so tief ein, dass niemand ihn wecken kann…

Geschichten aus dem Koffer – 3. Teil – Max Mäxchen bekommt Besuch (Figuren, Spiel und Geschichte: Veit Utz Bross und Fritz Herbert Bross - Kostüme und Bühnenbild: Sibylle Bross) ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren geeignet und wird um 16:00 Uhr im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.