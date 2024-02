Puppen- und Marionettentheater: "Kasperle in Amerika"

Kasper in Amerika

Im Theater unterm Regenbogen in Waiblingen

Spannendes Kaspertheater bietet einmal mehr das Theater unterm Regenbogen in Waiblingen. Das Stück Kasper in Amerika handelt von einer Amerikareise des Kaspers zusammen mit der Großmutter und Freund Seppel, auf Einladung des Onkel Willis. Ja und dann passiert es eben, dass das Kasperle am Marterpfahl steht und ein Indianer (aber ein echter) um ihn herumtanzt und ihn…

Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten, doch am Ende geht natürlich Alles irgendwie gut aus. Seppel hat derweil Alles verschlafen, bekommt aber 20 Pfannkuchen mehr als zu Hause und Großmutter hat die Küche von Onkel Willi gar nie verlassen (eben wegen der Pfannkuchen)… Kasper am Marterpfahl mit Puppenspieler Veit Utz Bross ist für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet und wird im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.