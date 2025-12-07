An diesem Nachmittag gastiert das Kindermitmachtheater Puppenbühne Mini-Max mit einem weihnachtlichen Mitmachmix im altehrwürdigen Refektorium im Kloster Lorch.

Der legendäre Zaubervogel Herr Schnabelix wird das begeisterungsfähige Publikum in eine vorweihnachtliche Welt voller magischer Momente entführen. Natürlich hat das Mitmachtheater wieder höchste Priorität, wenn Groß und Klein ihr Können beim Zaubertanz, Singen und Märchenquiz unter Beweis stellen dürfen. Wenn alle Kinder helfen das gestohlene ellenlange Tuch, das der kleinen Maxi ausgerechnet an ihrem Geburtstag gestohlen wurde, wiederzufinden, wird der Weihnachtszauber sicher in diesem Saal einkehren. Die Puppenspielerin Ulrike Killinger, die ihr Theater seit 17 Jahren mit Herzblut lebt, freut sich auf einen magischen Nachmittag, der in Erinnerung bleibt.

Die kleinen Puppenakteure sind bereit zur Puppenbühnen-Mitmachzeit!

Ein ganz besonderer Gast hat sein Kommen angekündigt:

"Drauß´vom Walde komm ich her,

der Sack ist gefüllt und richtig schwer.

Können wir jetzt gleich beginnen

und mein Lieblingslied 'Nikolaus ist ein guter Mann' gemeinsam singen.