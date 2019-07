Puppenbühne Mini-Max

Zauberrabe Herr Schnabelix lädt zum Zwick, Zwack, Zwergenfest ein !

Das Motto lautet in diesem Jahr, ein Zwergenfest für die Kinder einfach wunderbar. Wie im Rabenflug ist die Zeit verflogen, wo hat`s den Zaubervogel überall hingezogen? Ob auf Schlösser, Burgen oder im Zirkuszelt, wo immer Kinder sind, da ist seine Welt. Ein Zaubermix steht auf dem Programm, bei dem Groß und Klein mitmachen kann. Ob Hullahopp- Zaubertanz, Märchenquiz ein jeder kann`s. Eins weiß der Zauberrabe heute schon dies Kinderfest wird eine Sensation. in den Burggraben lädt er heut`ein, was dort passiert bleibt noch geheim. Ganz nach dem Motto: " Hallo Kinder seid bereit zur Puppenbühnenmitmachzeit, im Burggraben da ist was los, der Zaubermix ist echt famos.

Jeder, der zum Zwergenfest ( Groß und Klein) als Zwerg verkleidet oder mit Zauberhut kommt, darf sich auf eine kleine Überraschung freuen.

Ganz besonders gespannt auf alle Schnabelixfans ist die Puppenspielerin Ulrike Killinger, die weiterhin mit Herzblut ihr Publikum verzaubern möchte.