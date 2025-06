Puppenkosmos Tony Schumacher

»Im Kleinsten zeigt sich die ganze Welt!«

Mit diesen Worten beschreibt Tony Schumacher Ende des 19. Jahrhunderts ihre kostbare und vielfältige Puppensammlung. Über Jahrzehnte hinweg trägt die Ludwigsburger Kinderbuchautorin Puppen nicht nur aus den verschiedensten Gebieten Deutschlands zusammen, sondern lässt sie sich auch aus Übersee zuschicken. Darunter fallen entfernte Weltregionen wie Ozeanien, Nordamerika und Westafrika. Inspiriert von ihren Puppen schreibt Schumacher zahlreiche Kinderromane.

Heute zeigen uns Schumachers Puppen, dass auch in Ludwigsburg ein Stück Kolonialgeschichte verborgen liegt. Ob nun die in Lederanoraks gekleideten Holzschnitzereien aus Labrador oder die Ahnenfigur der Iatmul von Papua-Neuguinea: Die Puppen zeugen von dem europäischen Versuch, in der Welt das Sagen zu haben.

Die Ausstellung wirft einen kritischen Blick auf Schumachers Sammeleifer und verfolgt die Wege der Puppen nach Ludwigsburg.