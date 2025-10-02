Puppentheater Kübel wie Eimer

Michaelskirche Heidenheim An d. Stadtmauer 1, 89520 Heidenheim an der Brenz

Etwas Schreckliches ist passiert: Die Theaterfiguren sind alle verschwunden.

Das Theater ist leer und die Puppenspielerin ganz allein. Niemand spielt mehr, niemand lacht mehr, niemand applaudiert mehr. Die Puppenspielerin fällt – zum Glück in ihrem Wohnzimmersessel – in einen langen Schlaf. Ob die Kinder es wohl schaffen sie zu wecken? 

Angelockt vom Spiel der Puppenspielerin und dem Lachen der Kinder, gibt es plötzlich Figuren, die eine Geschichte aus der Kiste erzählen… 

„Und denkt daran: Man kann immer und aus allem ein Theater machen!“ 

Info

Kinder & Familie, Theater & Bühne
