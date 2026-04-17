Puppentheater Maatzamba "Der Grüffelo"

Ein spannendes Abenteuer im großen Wald für Kinder ab 2 Jahren: Freuen Sie sich auf ein liebevoll inszeniertes Puppentheater voller Fantasie, Witz und überraschender Wendungen.

Die kleine Maus zeigt, wie man mit Klugheit und einer guten Portion Einfallsreichtum selbst den größten Gefahren begegnen kann.

Auf ihrer Reise durch den Wald trifft sie auf scheinbar freundliche Tiere – doch zum Glück hat sie einen ganz besonderen Freund: den schrecklichen Grüffelo. Oder etwa nicht? Zwischen List und Wirklichkeit entfaltet sich eine unterhaltsame Geschichte über Mut, Fantasie und Selbstvertrauen. Lassen Sie sich verzaubern und erleben Sie, wie selbst die Kleinsten über sich hinauswachsen können.