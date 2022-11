Rudolph mit der roten Nase

In einer Inszenierung für Kinder ab 2 Jahren zeigt das Berliner Puppentheater die weihnachtliche Geschichte vom kleinen Rentier Rudolph, dessen auffällige rote Nase ihm zwar zahlreiche Hänseleien, am Ende aber doch noch einen entscheidenden Vorteil gegenüber seinen Artgenossen einbringt. Hoch oben im Norden, wo es viel mehr Schnee gibt als bei uns und die Nächte länger sind, lebt Rudolph, das kleine Rentier. Rudolph hat eine rote Nase, die immer dann hell glüht, wenn er zornig ist oder sich freut. Unter den anderen Rentierkindern hat er keine Freunde, da sie ihn hänseln und niemand mit ihm spielen möchte. Eines Tages trifft Rudolph im Wald den Weihnachtselfen Cornelius, der in der Geschenkefabrik des Weihnachtsmannes arbeitet und Holz für die Holzspielzeuge holen muss.Cornelius gefällt das Leuchten der roten Nase, sie finden Gefallen aneinander und verabreden sich für später. Cornelius jedoch – nun allein im Wald – wird alsbald von einem Räuber überfallen, der ihn in seinen Sack steckt, damit er ihm das Versteck des Weihnachtsmannes und seiner Geschenkefabrik verrät. Rudolph hört die Hilferufe von Cornelius und kann ihn befreien, der Räuber allerdings bricht derweil in die Fabrik ein, um alle Geschenke zu stehlen. Rudolph und Cornelius gelingt es aber, den Räuber dort in eine Falle zu locken und einzusperren. Als der Weihnachtsmann dazu kommt, stellt dieser den Räuber zur Rede. Er habe so lange keine Geschenke mehr bekommen und wolle auch mal wieder welche haben entgegnet dieser, worauf der Weihnachtsmann ihm klarmacht, dass man deswegen aber nicht die Geschenke für die anderen Kinder stehlen dürfe. Wenn er sein Leben ändern, nicht mehr stehlen würde und von nun an artig sei, würde er ihn auch beschenken sagt der Weihnachtsmann. Nun stünde eigentlich dem Start des Rentiergespanns mit dem Weihnachtsmann und seinen vielen Geschenken nichts mehr im Weg, wenn, ja wenn es nicht so viel Nebel gäbe. Da hat Cornelius die rettende Idee: Rudolph könnte doch mit seiner hell leuchtenden Nase den Weg ausleuchten. So geht Rudolph´s größter Wunsch doch noch in Erfüllung. Er kommt ganz vorne in das Gespann, in dem auch sein Vater mitläuft. Ob das wohl gut gehen wird und das Licht hell genug ist, um die Wege zu den vielen Kindern zu finden?

