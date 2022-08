Pur – erfolgreich seit 40 Jahren

Drei Buchstaben und doch so aussagekräftig: Bei PUR weiß sofort jeder wer gemeint ist. Kaum zu glauben, dass es die einstige Schülerband nun schon 40 Jahre gibt. Ihr allererstes Nr.1 Album liegt bereits fünfundzwanzig Jahre zurück. Anfang der 90er beginnt der ganz große Erfolg. Mit den Alben Unendlich mehr, Nichts ohne Grund und mit dem 1993-Longplayer Seiltänzertraum erreichen Pur Platz 2 der Albumcharts. Seitdem haben sie die Spitze der Charts für sich reserviert. Pur sind zweifellos eine der erfolgreichsten deutschen Pop-Bands aller Zeiten. In den vergangenen vier Jahrzehnten haben Sänger Hartmut Engler und seine Kollegen Geschichte geschrieben mit Hits wie Wenn du da bist, Lena, Abenteuerland oder Funkelperlenaugen, mit neun Nummer-1-Alben und zahlreichen Platin- und Gold-Auszeichnungen. Und eins ist sicher ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

