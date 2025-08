Purcell, Nirvana

London im 17. Jahrhundert: Das Publikum tobt und bejubelt die Musiktheater-Aufführungen seines »Orpheus Britannicus« Henry Purcell. Seattle, 300 Jahre später.

Kurt Cobain, rasch zum postmodernen Messias ernannt, veröffentlicht mit seiner Band Nirvana »Smells like teen spirit«, die epochale Hymne der Generation X. Weikersheim, drei Jahrzehnte später: Das Stuttgarter Kammerorchester lässt durch 17 Streichinstrumente und Countertenor Christopher Ainslie beide viel zu früh verstorbenen Heroes aufeinandertreffen. Purcells Barock und Nirvanas Grunge überzeugen bis heute durch ihre Authentizität und behandeln zeitlose Themen wie Einsamkeit und die Sehnsucht nach ewigem Frieden. So soll Musik »für eine Weile all deine Sorgen betören« (Henry Purcell). Unsere Einladung zur Saisoneröffnung: Come as you are!

Stuttgarter Kammerorchester

Christopher Ainslie Countertenor

Nikolaus von Bülow Leitung

Werke von Henry Purcell und Nirvana