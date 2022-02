× Erweitern https://www.friedrichsbau.de/wp-content/uploads/2021/12/noir_495x400-1.jpg PURE - artistisch, sinnlich, burlesque

Die natürliche Anziehungskraft - Seit Anbeginn der Menschheit sichert sie unseren Fortbestand. Sie bereitet uns Gänsehaut, kommt unvermittelt, nimmt uns den Atem.

In einem Moment ist sie wild und leidenschaftlich, im nächsten Augenblick still und romantisch. Anziehung setzt sich über Grenzen hinweg, interessiert sich nicht für Herkunft oder Hautfarbe; fragt nicht nach dem Geschlecht. Sie ist tief in uns verankert. Sie ist betörend und gleichsam unschuldig. Sie ist unergründlich. Sie ist urmenschlich. Sie ist PURE.

Der strahlende Lichterglanz der Bühne umspielt faszinierende Körper, die in allen Formen, Farben und Facetten ihrer atemberaubenden Artistik frönen. Sinnliche Seelen zelebrieren leidenschaftliche Akrobatik in einer Melange aus Esprit und Erotik. Wo sirenenhafter Gesang unsere Sinne verführt, uns im Inneren berührt und ans Herz rührt und wo burlesquer Schönheitstanz visuell kraftvoll die Wurzeln unserer Anziehungskraft erreicht; da erforscht PURE jene feinstoffliche Essenz, die das Leben in seinen Grundfesten zusammenhält.

Zwischen Tanz und Taumel betört PURE unsere Sinne und öffnet die Tore der menschlichen Begierden und der unmenschlichen Sehnsüchte. Feiern Sie mit uns einen sensitiven Rausch der Gefühle. Mit PURE ab März 2022 im Friedrichsbau Varieté.