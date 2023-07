Pure! - Rhythm Of Music

Louie’s Cage Percussion.

Sie kennen keine Genres! Sie haben ihre Wurzeln in der Klassik, ihren Stamm im Jazz, die Äste in der elektronischen Musik und ihre Zweige im Schauspiel. Wenn LCP die Bühne betritt erwarten das Publikum mitreißende Melodien, humorvolles Storytelling und gute Unterhaltung aber vor allem eines: brillante Percussion. Genau hier liegt der Fokus des neuen Programms „pure“: Musikalität, Rhythmus, Klang. Durch die Verbindung von klassischen Instrumenten mit Keyboards, Saxofon, Akkordeon und Tuba wird ein einzigartiger Sound kreiert, der alle Grenzen sprengt. Spielfreude und Virtuosität sowie eigene Kompositionen und Arrangements sind die Handschrift des Ensembles: ohne Scheu vor Gegensätzen begegnen sich Jazz im 7/8-Takt und die Ouverture zu Verdis La forza del destino oder Elemente von Minimal Music gehen Hand in Hand mit Debussys L’après-midi d’un faune. Ein bisschen Performance – u.a. mit Boomwhackers – kommt hinzu und einem abwechslungsreichen Nachmittag steht nichts mehr im Wege.