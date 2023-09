Purple Schulz und seine vielen Hits aus den 80ern und 90ern („Kleine Seen“, „Verliebte Jungs“, Sehnsucht“ u.v.a.) sind einfach Kult und stehen heute noch auf den Playlisten der Radiostationen. Sein wahres Potential jedoch entfaltet der Kölner Songschreiber, Radiomoderator und Autor auf der Bühne als mitreißender Entertainer.

Ein Abend mit PURPLE SCHULZ ist wie eine musikalische Umarmung, bei der die Zwischentöne so wichtig und wohltuend sind wie die poetischen, aber immer auf den Punkt kommenden Songs. Kritisch, humorvoll und verbindend: so sortiert er für uns nicht nur das Weltgeschehen, sondern auch die vermeintlich kleinen, alltäglichen Dinge ein. Ein beseeltes und begeistertes Publikum ist allabendlich die applaudierende Bestätigung für einen Sänger, dessen einzigartige Stimme in all der Zeit nicht älter geworden ist. Und das seit 50 Jahren!

1973 stand er das erste Mal auf einer Bühne, 1982 folgte die erste LP und bis zu seinem aktuellen Album „Nach wie vor“ sollten bisher 16 weitere folgen. Doch anstatt nun eine Jubiläums-Tamtam-Revue zu inszenieren, nimmt er uns lieber mit auf eine neue musikalische Reise durch das Leben mit all seinen Facetten und eröffnet dabei immer wieder neue Denkräume. Er will nach wie vor nicht Vergangenheit verwalten, sondern Zukunft gestalten. 66 ist er jetzt und die erste Zeile des wohl auf ewig mit dieser Zahl verbundenen Hits des großen Udo Jürgens, könnte auch PURPLE SCHULZ augenzwinkernd seinem Publikum, aber auch seinen Kritikern zurufen: „Ihr werdet Euch noch wundern…“

Denn PURPLE SCHULZ überrascht mit jedem neuen Programm sein Publikum mit Unerwartetem. So brilliert er seit Neuestem nicht mehr ausschließlich am Piano, sondern auch auf seiner faszinierenden 16-saitigen Harpejji. In Deutschland ist er der einzige Künstler, der dieses ungewöhnliche Instrument auf der Bühne spielt und gleichzeitig singt. Das wahrlich verzaubernde Klangbild der Harpejji verleiht dabei einigen seiner bekannteren Stücke eine ganz neue musikalische Dimension. PURPLE SCHULZ überzeugt nicht nur mit alten Hits und neuen Songs, sondern auch mit klarer Haltung und menschlicher Wärme bei einem Konzertabend, an dessen Ende Sie sich gleichermaßen inspiriert, amüsiert und gerührt fühlen werden. Immer neu, und doch vertraut wie ein alter Freund: Sehnsucht bleibt!