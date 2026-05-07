Purpur, Macht und Gold - Geschichten aus dem Mittelalter

In einem lang dauernden Prozess ist zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert aus dem ostfränkischen Reich das Reich der deutschen Könige und Kaiser geworden.

Über 100 Jahre lang prägen die sächsischen Ottonen (auch Liudolfinger) die frühmittelalterliche Geschichte Europas. Allen voran Heinrich I. und Otto I. („der Große“) gelang die Integration der „Stämme“ der Alemannen/Schwaben, Franken und Bayern in ihr Königreich. Ob über die Beziehungen zwischen Otto dem Großen und den Herzögen von Schwaben auch ein indirekter Bezug zu Schwäbisch Hall bestand ist unklar. Aber mittelalterliches Flair passt bestens zum Konzertprogramm. Und auch St. Katharina passt in die Zeit. Schon um 900 stand am heutigen Platz der Kirche ein flachgedeckter einschiffiger Saalbau mit drei Apsiden, bevor um 1240 die neue Kirche gestiftet wurde. Tauchen Sie mit Schauspieler Udo Schenk (u.a. ARD „In aller Freundschaft“), der in die Rolle des Chronisten Thietmar von Merseburg schlüpft, in eine Kulturgeschichte von Krieg und Frieden, Macht, Sagen und Legenden ein – klangvoll in Szene gesetzt durch mittelalterliche Musikinstrumente der Capella Antiqua Bambergensis.

Udo Schenk Sprecher

Jule Bauer Nyckelharpa & Gesang

Capella Antiqua Bambergensis

Wolfgang, Thomas, Andreas und Anke Spindler