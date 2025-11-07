Pusten, Prusten, Blubbern, Klappern

Wir feiern das 20jährige Jubiläum der Vorlesestunde mit einer besonderen Veranstaltung für Kinder von 4 bis 9 Jahren.

Anton, Eduard, Salome und Pepe sind tierische Freunde. Sie verbringen viel Zeit miteinander und spielen am liebsten Querflöte. Bis zum nächsten Konzert vertreiben sie sich die Zeit im Dschungel. Die Flötistin Britta Roscher hat sich diese spannende Abenteuer-Freundschafts-Geschichte ausgedacht und erzählt und spielt sie vor.