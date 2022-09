Putins Russland – eine lupenreine Diktatur!

Anmeldung erforderlich, Teilnahme kostenlos

Der Kurs wird mit der Videoplattform Zoom durchgeführt, Die Zugangsdaten gehen den Teilnehmenden im Vorfeld zu.

Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung sowie den Volkshochschulen Bretten, Reutlingen, Karlsruhe, Tuttlingen und Rottenburg. Organisierende VHS ist die VHS Winnenden.

Beschreibung

Auch wenn die Russische Föderation formal eine soziale, föderale und rechtsstaatliche Demokratie ist, in der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgehalten werden, ist die Herrschaftspraxis autoritär. Das Regime schränkte politische Rechte und bürgerliche Freiheiten ein. Was sind die Gründe, dass sich Russland zu einer lupenreinen Diktatur entwickelt hat, und diese so stabil ist? Auch wenn es durch die öffentliche Fokussierung auf Präsident Putin anders erscheint, handelt es dabei sich um ein vielschichtiges Phänomen, bei dem historische, soziale und wirtschaftliche Faktoren eine wichtige Rolle spielen.