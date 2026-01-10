Putsch-Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie

Deutschland in naher Zukunft: Klara Milkowski, gefeierte Kabarettistin, provoziert mit politisch unkorrekten Stand-ups und einer Primetime-Satiresendung, bis der Skandal sie aus dem Fernsehen katapultiert.

Für viele wird sie zur Mär-tyrerin der Meinungsfreiheit. Sie wird auch zur Schlüsselfigur für Oskar Falk, den Millionär und Kopf einer populistischen Partei, die nach Macht greift. Ein Stück über Macht, Medien und Manipulation. Spannend, brisant und erschreckend nah an unserer Realität.