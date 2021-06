Putte & Edgar, Mars & Die Bixtie BoysS, DJ TessS, DJ Yvonne

DJ (ca. 19:00 Uhr) Marz and the Bixtie Boys (ca. 20:00 Uhr) Lesung (ca. 21:00 Uhr) Putte & Edgar (ca. 21:30 Uhr) DJ Tess, Yvonne Ritter (ca. 23:00 Uhr)

Putte & Edgar

Sie sind zu zweit. Sie sind laut. Sie haben den Beat. In die Hüften fahrende Musik mit BeatBox, selbstgemachten Samples, feinstem Gesang und treibendem Live-Schlagzeug, energetisch, vielschichtig und topmodern. Alles ist improvisiert und es gibt keine Regeln. Knallharte Breaks, verwegene Rhythmen, trashige Gitarren und krasse Elektrobässe. Denn das Ziel ist klar gesteckt: Die Hütte muss zappeln!

DJ Tess, Yvonne Ritter

In den 1990er-Jahren entdeckte Yvonne die Vorliebe zur elektronischen Musik. Nach und nach wuchs das Kribbeln in den Händen selbst aktiv zu werden und so begann Sie 10 Jahre später, selbst hinter den Plattenspieler zu stehen und erfreute die Stuttgarter Club- und Kulturszene mit groovigen Deep-House und Elektro-Beats. Yvonne hat sich bereits vor einigen Jahren vom öffentlichen Plattendrehen zurückgezogen, aber nach wie vor ist Sie von der Musik fasziniert und den Charme der Schallplatten erlegen. Hin und wieder kommt vor, dass Yvonne für schöne Acts ihre Plattenkoffer wieder packt.