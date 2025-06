Wir schreiben „das magische Jahr“ 1977, die Kids in den USA sind auf der Suche nach etwas Neuem, etwas Anderem…

und während in New York die RAMONES den Untergrund aufmischen, gründet sich in San Francisco diese legendäre Punk-Rock-Band um die Frontfrau Penelope Houston, die neben PATTI SMITH und Debbie Harry (BLONDIE) zu einem der prägendsten weiblichen Role Models der damaligen Szene gezählt werden darf und später eine erfolgreiche Solokarriere in Sachen Alternative-Folk startet.

In den kurzen zwei Jahren ihres Bestehens tritt die Truppe als Support beim allerletzten Konzert auf, dass die SEX PISTOLS jemals geben (und fegt diese dabei regelrecht von der Bühne, wie Augenzeugen übereinstimmend berichteten) und veröffentlicht bei Dangerhouse Records, dem zu der Zeit wichtigsten Label der Westküste, eine einzige Single – ihre als ikonisch geltende LP, wegen dem magentafarbenen Coverdesigns gerne als „The Pink Album“ bezeichnet, erschien dann erst posthum nach Auflösung der Formation und enthält unter anderem von Steve Jones (SEX PISTOLS) produzierte Songs wie etwa „We Are The One“ und „The American In Me“, die heutzutage als absolute Klassiker gelten und durch die Verschmelzung von prägnanten Gitarren-Hooklines, explosiven Rhythmen, jugendlicher Giftigkeit sowie dem großartigen Gesang noch immer entzücken können.