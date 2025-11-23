PVLSΛR | Support: DELARIUM

PVLSΛR – Linkin Park Tribute

Ein Pulsar ist das Echo eines explodierten Sterns. Was bleibt, ist nicht Stille - sondern ein rhythmisches Leuchten, ein Signal, das durch das Universum hallt. PVLSΛR steht für genau das: Wir sind das Echo einer Band, die unsere Jugend geprägt hat. Ein Tribut an LINKIN PARK und gleichzeitig unser ganz eigener Herzschlag. Seit unserer Gründung 2020 in Stuttgart bringen wir Klassiker wie "In The End" und "Numb" zurück auf die Bühne – nicht als bloße Kopie, sondern als lebendiges Echo. Mit Liebe zum Detail, klanglicher Präzision und unserer eigenen Handschrift sorgen wir für reichlich Unterhaltung und Gänsehautmomente. Auch nach der Rückkehr von LINKIN PARK 2024 – die wir als Fans feiern und unterstützen – schaffen wir einen Raum, in dem ihre Songs weiterleben. Authentisch, laut, und mit Seele. Von Fans. Für Fans. Wenn PVLSΛR live auftritt, ist unsere Performance nicht einfach nur ein Tribut. Sie ist Erinnerung. Verarbeitung. Weiterentwicklung. Ein Zeichen, dass selbst nach der größten Explosion Licht bleibt.

DELARIUM

Delarium - wir sind junge Musiker und bringen mit unserem Alternative Rock jede Location zum Beben!

Mit unseren Cover Songs schaffen wir die perfekte Balance zwischen energiegeladenen Riffs und gefühlvollen Melodien. Egal, ob kleine Clubs, Festivals oder private Events - wir sorgen für unvergessliche Momente, bei denen niemand still stehen kann. Lass dich von unserer Leidenschaft für Musik mitreißen und erlebe Live-Performance, die unter die Haut geht!