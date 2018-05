Q-Film #3: The Wizard of Oz

US – 1939 – Musicalfilm – 98min – Originalversion (engl.)

Im Juni nehmen wir euch mit auf eine Reise in das zauberhafte Land von Oz…

In The Wizard of Oz wird die junge Dorothy durch einen Tornado mitsamt Haus und Hund Toto von ihrer eintönigen Farm in Kansas in die schillernde Fantasiewelt von Oz transportiert. Zusammen mit einer Vogelscheuche, einem Löwen und einem Zinnmann, mit denen sie sich unterwegs anfreundet, macht sie sich auf den Weg zum Zauberer von Oz um sich von ihm zu wünschen wieder nach Hause gebracht zu werden.

Der Kultfilm beschreibt die Sehnsüchte nach einer toleranteren Welt und war vor allem in den 50er bis 80er Jahren in der queeren Gemeinschaft derart beliebt, dass sich daraus unter schwulen Männern der Erkennungs-Code „friend of Dorothy“ ergab.

Q-FILM

Q-Film ist eine Kooperation des Kino Arsenal und der Aidshilfe Tübingen-Reutlingen e.V. Die Filmreihe ist der real existierenden Vielfalt von Sexualität und Lebensweisen gewidmet und soll diese auch auf der Leinwand sichtbar machen. Das Q steht dabei für queer, was in der modernen Umgangssprache meist als Überbegriff für alle verwendet wird, deren Sexualität, sexuelle Identität, und/oder zugehöriges Sozialverhalten von den gängigen gesellschaftlichen Erwartungen und Normen abweichen.

Q-Film richtet sich an alle, die Interesse an der queeren Vielfalt in Filmen haben und zeigt entsprechend bunt gemischte, deutsche wie internationale Produktionen, denen allen gemeinsam ist, dass sie queere Aspekte thematisieren - mal im engeren, mal im weiteren Sinne.

Well, ihr Partylöwen, Zinnfrauen, Dorothys und Vogelscheuchen… see you soon in costume!

...nach dem Film treffen wir uns wie jeden Donnerstag zum QUEEREN STAMMTISCH in der Arsenal-Bar.