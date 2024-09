Q-rage - Improvisationstheater

Das Ludwigsburger Theater Q-rage begeistert seit 2004 die Zuschauer mit seinen Improvisationstheater-Shows. Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger nehmen jede Herausforderung an und zeigen Spontankunst vom Feinsten - gemäß dem Motto des Improtheaters: nichts ist unmöglich. Gespielt wird von den beiden Mimen, die als „Meister ihres Fachs“ gelten, was das Publikum live auf der Bühne sehen möchte. Q-rage improvisiert voller Leidenschaft und verzaubert das Publikum. Ganz aus dem Moment heraus. Spontankunst, die berührt und die Lachmuskeln trainiert. Michael Fiedler begleitet das Spontantheater am E-Piano und sorgt so für die passende Atmosphäre.

Karten zum Vorverkaufspreis von 16 € gibt es im Rathaus in Löchgau, Zimmer 31, Tel.: 07143/270919, in der Ortsbücherei Löchgau, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und über www.reservix.de.