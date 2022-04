Q-Science Show

Quantencomputer - Bleibt das oder kann das weg? „Die Quanten sind eine große Schweinerei“ schreibt Max Planck im Jahr 1924 an Albert Einstein.

Diese Einschätzung teilen seitdem Generationen von Nachwuchsforscherinnen und –forschern und beißen sich an der Quantenphysik die Zähne aus. Aber selbst Quantencomputer sind kein theoretischer Traum geblieben. In den Labors weltweit entstehen immer mehr Prototypen, auf denen gerechnet werden kann. Zeit also, dem Quantencomputer eine eigene Show zu widmen.

Unmöglich? Nein, wagemutige Quantenphysikerinnen und Quantenphysiker bringen Bewegung in Ihre graue Zellen, nichtlinear erzählt und 100% quantenzufällig. Unsere Quanten-WG stellt sich allen Herausforderungen: Erleben Sie, wie Quanten-Yoga für Superposition sorgt oder Quanten-Curling Fehler ausbügelt.