Die junge Buga - Early Summer of Music

Konzerte mit Quiet Lane, Like Snow, Dynarchy, Bollmer

Quiet Lane tourt seit 2016 erfolgreich durch das Land. Folk mit Harmonie und Pfeffer. Mit ihren „tollen abwechslungsreichen Arrangements“ (FOLKER , 03.2018) spielen sie jährlich 60 – 70 Konzerte auf kleinen und größeren Kulturbühnen und Festivals. Als Duo gestartet, präsentieren sie die Songs ihrer seit September 2018 drei veröffentlichten EPs und dem im Dezember 2017 releasten Album „when dust dances on a quiet lane“ mittlerweile auch mit Band, um die dynamischen Grenzen weiter auszureizen oder gar zu verschieben.

Im Herzen sind sie Romantiker, die fünf Bandmitglieder von Like Snow. Sie spielen sehnsuchtsvolle Soundtracks, erzählen in ihren Songs von Abenteuern und Aufbruchstimmung. Teils in epischer Erzählung, teils unmittelbar und intim, zwischen den großen Fragen des Lebens und ungebrochener Zuversicht. Dieses leidenschaftliche Ideal von Freiheit und Gefühl haben sie auf ihrem Debüt Album „Beauty & Fear“ zum Klingen gebracht. Zwölf Stücke, zwischen kraftvoll treibenden Folk-Songs und emotionsgeladenen Popballaden, lassen einen für den Augenblick ins grenzenlose Theater der Gedanken abtauchen.

Bei dem Mainzer Trio DYNARCHY vereinen sich elektronische und handgemachte Klänge mit tiefgründigen Texten. Die unverwechselbare und ausdrucksstarke Stimme von Nadjana Gaffron bildet dabei das ständige Gravitationszentrum des musikalischen Geschehens, um das Daniel Schmidt als Mastermind an der Gitarre den Sound analog und digital vielschichtig konstruiert. Ruben Hartwig arrangiert differenzierte Drums und Percussionbeats mit elektronischen Rhythmen, die den Sound mit einer treibenden, organischen Dynamik bereichern. Wer DYNARCHY live erlebt, kann sie deutlich spüren, die DYNAMIS (δύναμις; alt-griechisch: Vermögen / Fähigkeit / Kraft / Macht), welche den Sound von DYN/ARCHY auszeichnet. Die zweite Silbe dieser Wortneuschöpfung bezeichnet den Zustand der Abwesenheit von Herrschaft. Die Anarchie – nicht als Chaos – sondern als ideale Form des gemeinschaftlichen Zusammenseins verstanden, welche die nötige Offenheit für die Spontanität des Musizierens und Zusammenlebens erst ermöglicht. Insgesamt kann die Band auf über 50 Live-Auftritte auf Club- und Festivalbühnen zurückblicken. Im Juni 2018 veröffentlichten DYNARCHY ihr zweites Studioalbum „KINGDOM“."

Singer- Songwriter mit lyrischen aber auch tiefsinnigen Texten - Bollmer