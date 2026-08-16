Das kostenlose Angebot „Qi Gong auf der Wiese“ in Lauda startet Anfang Mai in seine 19. Saison.

Viele Menschen empfinden ihren Alltag heute als hektisch und belastend. Zeitdruck, hohe Anforderungen im Beruf und Privatleben sowie die Vielzahl an Eindrücken unserer Zeit führen häufig zu Stress, Erschöpfung und innerer Unruhe. Umso wichtiger werden Räume und Angebote, bei denen Menschen bewusst zur Ruhe kommen können und etwas für die eigene Gesundheit tun.

Eine solche Möglichkeit bietet „Qi Gong auf der Wiese“, das in diesem Jahr bereits zum 19. Mal stattfindet. Geleitet werden die kostenlosen Übungseinheiten von Sport- und Gymnastiklehrer Rainer Kinscher. Treffpunkt ist die Wiese vor dem Dampflokdenkmal in Lauda, wo Interessierte zum gemeinsamen Üben regelmäßig unter freiem Himmel zusammenkommen.

Der Auftakt der neuen Saison ist am Montag, 4. Mai 2026, von 10 bis 11 Uhr unter dem Motto „Mit Schwung in die neue Woche“. Eine zweite wöchentliche Einheit startet am Freitag, 8. Mai 2026, von 18.30 bis 19.30 Uhr unter dem Titel „Vital und gelassen ins Wochenende“. Nach den Sommerferien beginnen die Abendtermine bereits um 18 Uhr und dauern bis 19 Uhr. In den Ferien finden keine Einheiten statt. Die Saison läuft bis Ende September.

Qi Gong ist eine jahrtausendealte Methode der chinesischen Gesundheitslehre. Langsame, fließende Bewegungen, bewusste Atmung, Vorstellung und Momente der Einkehr helfen dabei, die Lebensenergie – das sogenannte Qi – zu stärken und zu harmonisieren. Die Übungen sind leicht zu erlernen und eignen sich für Menschen jeden Alters, auch ohne Vorkenntnisse.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Primärprävention, also der Gesundheitsvorsorge, bevor Beschwerden oder Erkrankungen entstehen. Regelmäßig praktiziertes Qi Gong kann helfen, Stress abzubauen, die Atmung zu vertiefen, Beweglichkeit und Körperwahrnehmung zu verbessern und damit die Gesundheit langfristig zu erhalten.

Die Einheiten finden bewusst draußen statt. Bewegung an der frischen Luft, Licht und das Üben in der Gemeinschaft können helfen, leichter in die Balance zu finden. Das Programm umfasst unter anderem Duft-Qi Gong, Atem- und Bewegungsübungen, die verschiedene Organsysteme ansprechen, sowie spielerische Elemente aus dem Kinder-Qi Gong. Die Teilnahme ist kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Interessierte sind herzlich eingeladen, zu kommen, mitzumachen und die Wirkung der Übungen selbst zu erleben.

Bei Fragen ist Rainer Kinscher telefonisch unter 09343 58615 zu erreichen, Informationen gibt es auch auf seinem Instagramkanal unter kibun.raiki.

Bilder (Quelle: Linda Hener / honorarfrei): Das kostenlose Angebot „Qi Gong auf der Wiese“ startet Anfang Mai bereits in seine 19. Saison.