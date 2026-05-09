Qi Gong mit Jens Hagmaier

In diesem Kurs werden wir uns mit einem sehr traditionellen Ansatz des Qi Gong beschäftigen, das Harmonisieren der inneren Gefühlslandschaft.

Qi Gong in seiner ursprünglichen Form ist ein rein mentales System, d.h. dass ausschließlich für bestimmte Zustände des Geistes und des Qi geübt wurde.

Wir nähern uns in diesem Kurs dieser Idee, ihrer Trainingsmethode und deren Umsetzung im Alltag.

Die Kurszeiten: jeden ersten Samstag des Monats, von 10 - 11:00 Uhr

Wir üben, soweit dies möglich im Freien im wunderschönen Obstgarten. Für schlechte Wetterlagen steht ein Raum zur Verfügung.

Kurs-Termine: 06.06. / 04.07. / 01.08. / 05.09. / 10.10./ 07.11. / 05.12.

Leitung: Jens Hagmaier, Lehrer für Qi Gong der Wudang Sanfeng Tradition