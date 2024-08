Am Fr., 3. Mai 2024 startet das kostenlose Angebot „Qi Gong auf der Wiese“ am Dampflokdenkmal in Lauda in seine 17. Saison.

Für die Teilnahme ist keine Anmeldung oder Erfahrung notwendig.

Die Aktion findet bis Ende September – ausgenommen in den Schulferien – immer montags von 10 bis 11 Uhr und freitags von 18.30 bis 19.30 Uhr statt, nach den Sommerferien von 18 bis 19 Uhr.