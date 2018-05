Qigong im Kurpark

Beginnen Sie Ihren Tag mit Qigong bei frischer Luft im wunderschönen Kurpark

Die Morgenstunden sind laut der Traditionellen Chinesischen Medizin am besten dafür geeignet, um Kraft für Körper und Geist zu tanken. Durch ruhige Atemübungen und leichte Bewegungen im Stand, wird das Atemvolumen verbessert, die Gelenke bewegt, die Muskeln gestrafft und der Geist beruhigt. Nutzen Sie diesen Ruhepol, um den Herausforderungen des Tages angemessen begegnen zu können.

Der "Frühaufsteher" findet im Zeitraum vom 05.06.2018 bis 07.08.2018jeweils dienstags von 07:00 Uhr – 07:30 Uhr statt.

Qigong-Lehrer Manfred Büchner leitet das Qigong bei schönem Wetter im Klanggarten am Haus des Gastes und bei Regen am Octogon am Wilhelmsbau an.

Ein Angebot nur für Kur- und Gästekarteninhaber.