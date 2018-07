× Erweitern Yoga & Tanz Reisen ins Erzgebirge mit Nora Curcio

Kostenloses Schnuppertraining jeden Dienstag im August im Sommerhofenpark.

Im August haben Sie Gelegenheit, unter freiem Himmel in diese chinesische Bewegungskunst ganz entspannt hineinzuschnuppern. Qigong sorgt mit langsam fließenden Bewegungen für einen entspannten Körper und einen ruhigen Geist. "Qigong im Park" ist eine Veranstaltung der Deutschen Qigong Gesellschaft. Ausgebildete Trainer bieten kostenfreie Schnupperstunden im Freien an - in Sindelfingen ist es Qigong-Lehrerin Iris Knop, die jeden Dienstag im August im Sommerhofenpark zu "Qigong im Park" einlädt.

Termine: 7. / 14. / 21. / 28. August

Uhrzeit: 18:30 - 19:30 h

Treffpunkt: Café Wiesn, Sommerhofenpark

"Qigong im Park" findet nur bei trockenem Wetter statt.