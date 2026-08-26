Qigong und die Gesundheitslehre nach Sebastian Kneipp haben ein gemeinsames Ziel: den Menschen in seine innere Ordnung zu führen.

Während Kneipps Ordnungstherapie Lebensstil, Rhythmus und seelisches Gleichgewicht in den Blick nimmt, arbeitet Qigong mit Atmung, Achtsamkeit und Vorstellungskraft. Beide Ansätze ergänzen sich ideal zu einem ganzheitlichen Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden.

In der traditionellen chinesischen Medizin gilt: Die Lebensenergie Qi fließt in Leitbahnen durch den Körper. Kann diese Energie frei strömen, stärkt das Körper und Seele. Sanfte, fließende Bewegungen und meditative Übungen helfen, Spannungen zu lösen, zur Ruhe zu kommen und die eigenen Kräfte zu mobilisieren – im Sinne sowohl der Qigong-Lehre als auch der Kneippschen Gesundheitsphilosophie.

Qigong soll Freude machen und ein Genuss sein – am besten mit einem Lächeln im Gesicht. Im Vortrag zeigt Ihnen Viola Beier-Brunner, wie Sie sich mit dieser Lebensenergie verbinden und Qigong im Kneipp’schen Sinne in Ihren Alltag integrieren können.

Der Vortrag Qigong & Kneipp: Lebensenergie in Bewegung“ findet in der Reihe „Kneipplehre – Früher und Heute“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness in Kooperation mit dem Kneipp-Verein Bad Mergentheim e.V. organisiert.