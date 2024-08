Veranstaltungsort: Wanderparkplatz Jungviehweide Reutlingen

Himmel, Erde und Mensch wird als Einheit durch die alles durchdringende Wirkkraft des Qi erfahren. Gehen, Schreiten, Ruhe in der Bewegung, Bewegung in Ruhe, der Geh-Rhythmus in Verbindung mit Bildern aus der Natur und innerer Vorstellungskraft. Ein- und Ausatmen, Geh-Rhythmus und die Lebenssituation im "Jetzt" sind dabei wesentlich.

Dozent: Siegbert Allgaier