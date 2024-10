Quadro Nuevo – „December“

Quadro Nuevo spielt Weihnachtslieder. Ungewohnt und doch vertraut. Bekannte und selten gehörte Stücke werden von den vier Virtuosen charmant interpretiert.

Einzigartig, filigran, gefühlvoll. Mit Liedern wie „Es ist ein’ Ros’ entsprungen“ und „Maria durch ein’ Dornwald ging“ blickt Quadro Nuevo zurück in die Jahrhunderte und setzt unsere Suche nach Trost und Liebe musikalisch um. Das Quartett spielt zur Vorweihnachtszeit eine sehr persönliche Auswahl an stimmungsvollen Melodien und stellt dabei sein neues Winter-Album „DECEMBER“ vor. Alle Alben von Quadro Nuevo wurden bisher mit dem Deutschen Jazz Award ausgezeichnet und kletterten in die Top Ten der Jazz- und Weltmusik-Charts. Ein besonderes Konzert in der vierten Jahreszeit!