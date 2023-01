Quadro Nuevo - Coole Kinderlieder

Alte Melodien für Kinder, neu interpretiert von Quadro Nuevo.

Als die Musiker von Quadro Nuevo selbst klein waren, haben sie von ihren Großeltern und Müttern Kinderlieder gehört. Das hat ihnen so gut gefallen, dass sie diese Lieder nun weitergeben wollen, damit sie nicht verloren gehen. Und weil sie angeblich nicht sehr gut singen können, spielen sie die Melodien auf vielen Instrumenten. Wer mag, kann nach Lust und Laune mitsingen, -klatschen und -trommeln, wenn Quadro Nuevo Klassiker wie „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ oder „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“ anstimmt. Oder auch die Musiker Löcher in den Bauch fragen …