Quadro Nuevo: Happy Deluxe

Die Musik von Quadro Nuevo strahlt die Lust am abenteuerreichen Leben aus. Jede Melodie erzählt davon. Jeder Ton gibt die tiefe Liebe zum Instrument weiter. Jede Reise prägt die extravagante Musizierkunst des Ensembles.

In Buenos Aires schlug man sich Tango-Nächte um die Ohren. Auf den griechischen Inseln fanden die Virtuosen den magnetischen Song "Erotico". Dann segelten sie auf den Spuren uralter Mythen durch die Äolen, bestiegen in Island Lava speiende Vulkane und berauschten sich zuletzt in Brasilien mit Samba, Bossa und Chorinho. Musik die glücklich macht!

Gründer des Ensembles sind die Jugendfreunde Mulo Francel (Saxophin, Klarinette, Mandoline) und Didi Lowka (Bass, Percussion). Komplettiert wird Quadro Nuevo durch den spielwitzigen Akkordeonisten Andreas Hinterseher und den durch verschwenderischen Ideenreichtum glänzenden Pianisten Chris Gall.

In Wertheim stellen die Musiker das neue Album "Happy Deluxe" vor.