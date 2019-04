Philippe Herreweghe & Collegium Vocale Gent

Claudio Monteverdi: Madrigale aus den Büchern I - VIII (Auswahl)

Philippe Herreweghe, Musikalische LeitungCollegium Vocale Gent

Claudio Monteverdi verkörpert wie kein anderer Komponist die Wende von der Renaissance zum Barock. Welche Innovationskraft bis heute in seinen Werken steckt, lässt sich gerade an den Madrigalen ablesen, die er vom Jugendalter bis kurz vor seinem Tod verfasste. In acht Büchern brachte er über eine Spanne von mehr als 50 Jahren diese mehrstimmigen Vertonungen weltlicher Dichtungen heraus, die den Wandel des Menschenbildes in dieser Zeit hörbar machen. Sich von der Ratio der Renaissance lösend, untersucht der Italiener darin die Tiefe menschlicher Emotionen. Es sind Keimzellen großen musikalischen Ausdrucks, die Philippe Herreweghe und das Collegium Vocale Gent mit ihrem Querschnitt durch das ergreifende Opus des Komponisten zum Klingen bringen.