Die Jugendfreunde Mulo Francel und Didi Lowka gründeten 1996 das Ensemble Quadro Nuevo. Zahlreiche Orte von Helsinki bis Hongkong und New York haben die abenteuerlustigen Künstler seither bereist. Durch ihre verwegene Musizierweise holten sie sich zweimal den ECHO, eine Goldene Schallplatte, den Preis der Deutschen Schallplattenkritik und mehrere Jazz Awards. Fröhlich musizierend, zogen sie über die südlichen Stadtplätze und Jahrmärkte, zusammen mit dem extravagant-spielwitzigen Akkordeonisten Andreas Hinterseher.

Im letzten Jahr verbrachte Quadro Nuevo Zeit in Buenos Aires und Rio de Janeiro, probte tagelang in der flirrenden Mittagshitze, schwärmte abends aus, stürzte sich kopfüber in die Szene, begleitete Tänzer, berauschte sich an schwerem Wein, Caipirinha und frischer brasilianischer Musik direkt von der Quelle. Heraus kam das neue Album HAPPY Deluxe. Pulsierender Samba, quirliger Chorinho und sonniger Bossa Nova färben Quadro Nuevos Musik. Und was diese Musik mit Erotik zu tun hat, mit Ipanema und dem legendären 7:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien bei der Weltmeisterschaft 2014, erfährt das Publikum nun live. Ihren Aufbruch in improvisatorisches Neuland beschreiben die Virtuosen so: „Unsere Musik entsteht von jeher aus Erlebnissen und Begegnungen. Die Fröhlichkeit und Freundlichkeit vieler Menschen in Brasilien faszinierte uns. Sie färbte unsere Lieder. So entstand auch der Titel des Albums. Uns ist dabei durchaus bewusst, dass die alltägliche Lebenswelt vieler Menschen alles andere als unbeschwert ist. Trotzdem – oder gerade deshalb – darf auch in Zeiten von Krisen und Kriegen die Musik eine positive Gegenwelt anbieten.“ Don’t worry, be happy!