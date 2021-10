Qualifikation: Werden Sie digitale Gesundheitsbotschafterin oder digitaler GesundheitsbotschafterWertvolles Wissen erwerben und an andere weitergeben

Haben Sie bereits Erfahrungen mit der Bedienung digitaler Medien gesammelt und möchten Ihr Wissen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen erweitern?

Dann ist dieses kostenlose Qualifizierungsangebot zur Gesundheitsbotschafterin und zum Gesundheitsbotschafter genau das Richtige .In einer Gruppe von rund sieben Personen erhalten Sie diese Ausbildung . Das Ziel ist, fit zu werden im Umgang mit digitalen Gesundheitsanwendungen und dann auch Ihr Wissen an Men­schen in Ihrem Umfeld weiterzugeben . Auf folgende Themen können Sie sich freuen:• Was sind digitale Gesundheitsbotschafterinnen und – botschafter?

• Überblick über das (digitale) Gesundheitswesen

• Sicherheit und Datenschutz

• Gesundheits­Apps

• Telemedizin und Telesprechstunde

• Elektronische Patientenakte

• AAL – Wohnen im Alter mit digitaler Unterstützung