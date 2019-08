Quartier2020 – Gemeinsam.Gestalten.

Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg

Wie wollen wir künftig das Zusammenleben der Generationen und das Leben im Alter gestalten? Was brauchen wir, damit wir uns in unseren Quartieren wohlfühlen? Was macht eine lebendige und gute Nachbarschaft aus?

Diesen Fragen geht die Landesstrategie „Quartier 2020 – Gemeinsam.Gestalten.“ nach. Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg unterstützt mit seinem Leuchtturmprojekt Kommunen und lokale Akteure bei der zukunftsfähigen Entwicklung vor Ort. Erleben Sie die Möglichkeiten der Quartiersentwicklung, lernen Sie Quartiersprojekte kennen, kommen Sie mit uns ins Gespräch, gestalten Sie Ihr Wunschquartier oder nehmen Sie einen unserer tollen Gewinne mit nach Hause.

Die Ausstellung wird im Treffpunkt Baden-Württemberg unter dem Leitthema „Innovatives Baden-Württemberg“ gezeigt