Mit „Quasi Cool«“präsentiert Sebastian Manz, internationaler Solist, Kammermusiker und Solo-Klarinettist im SWR Symphonieorchester, ein Programm, das sich munter zwischen Jazz, Rock und klassischer Moderne bewegt.

Der Titel ist einer Satzangabe der Pocket Size Sonata No. 2 von Alec Templeton entliehen. Crossover wird zu höchster Kunst erhoben. Heute wird bewusst mit vertrauten Klängen der klassischen Musik gearbeitet, die aber in Arrangements von Manz mit Musik von Duke Ellington, über Elvis Presley bis AC/DC gemischt werden. Zu unserem Jubiläumsschlusspunkt erklingen die Werke in einer großen 11er-Besetzung. Ohne dabei die eigenen musikalischen Wurzeln zu verleugnen und gepaart mit unendlichem Enthusiasmus, Humor und auch Selbstironie ergibt sich dadurch ein ziemlich cooles Projekt.

Sebastian Manz Klarinette und Leitung / Felix Borel Violine I –– Azadeh Maghsoodi Violine II –– Lech Uszynski Viola –– Christoph Heesch Violoncello / Jörge Becker Trompete –– Libor Sima Fagott und Saxophon –– Harald Matjaschitz Posaune –– Kiveli Dörken Klavier / Lars Olaf Schaper Kontrabass –– Meinhard „Obi“ Jenne Drum Set

Konzert #54