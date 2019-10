Quatsch Comedy Club – Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs. Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club Live Shows finden an zwei Tagen, immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der November - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Simon Stäblein durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen David Anschütz, Salim Samatou, Jochen Falck und Heinz Gröning. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Simon Stäblein

Er hängte sein BWL-Studium mit Freude an den Nagel will nun die Menschheit erheitern. Er liebt die Interaktion mit seinen Zuschauern und plaudert über alles, was er witzig findet: Nervige Avocados, schwule Giraffen oder aggressive Kinder – er kann sich über alles und jeden so herrlich aufregen.

David Anschütz

David Anschütz

David ging auf die Waldorfschule und wuchs in einer Patchwork-Familie auf mit vier Vätern, sieben Kindern und ebenso viele Nationalitäten auf. Irgendwo zwischen Migration und Eurythmie erzählt er Geschichten, die herrlich Böse bis kurios Komisch sind.

Salim Samatou

Samli Samatou

Der Shootingstar der deutschen Comedy-Szene ist ein Improvisationsgenie mit unglaublichem Reaktionsvermögen. Spontan. Schlagfertig. Spitzbübisch. Mit atemberaubendem Tempo und entwaffnender Ehrlichkeit.

Jochen Falck

Jochen Falck

Er ist ein virtuoser Clown und verbindet in einer einzigartig charmanten Mischung Artistik, Musik und Comedy.

Heinz Gröning

Heinz Gröning

Heinz ist Comedian und Lyrik-Liebhaber und bietet gesungene Stand-up-Comedy voller emotionaler Energie und Musik.