Quatsch Comedy Club – Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs. Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club Live Shows finden an zwei Tagen, immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der Dezember - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Frank Fischer durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen Serhat Dogan, Helene Bockhorst, Niclas Amling und Matthias Jung. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Frank Fischer

Er ist stolzer Besitzer verschiedener Ängste und zeigt, dass genau in diesem Thema mehr Komik steckt, als man vermutet.

Serhat Dogan

Mit herrlichen Grimassen und raumgreifenden Tanzschritten, erzeugte Serhat Dogan mit seinem Culture-Clash-Kabarett lang anhaltende Lachsalven!

Helene Bockhorst

Helene Bockhorst stellt sich schonungslos selbst in Frage und präsentiert Geschichten, die lustig sind – sofern man sie nicht miterleben musste.

Niclas Amling

Er ist einer der Finalisten aus dem Jahresfinale der 15. Quatsch Talentschmiede und nun zum ersten Mal in der originalen Live Show des Quatsch Comedy Clubs zu sehen!

Matthias Jung

Der Diplom-Pädagoge und Deutschlands lustigster Jugendexperte lässt Euch an seinen skurrilen Alltagserlebnissen und an seinen aberwitzigen Kulturschocks in der großen Stadt teilhaben.